LIVE Sassuolo-Pisa 0-0 | dopo 5 contatto Condé-Touré Di Marco al Var

Le due squadra sono reduci rispettivamente dalle vittorie ottenute nell'ultimo turno pre sosta contro Atalanta e Cremonese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Sassuolo-Pisa 0-0: dopo 5" contatto Condé-Touré, Di Marco al Var

Altri contenuti sullo stesso argomento

Serie A, in campo Sassuolo-Pisa: Fadera e Nzola titolari Stadio Città del Tricolore Tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-12-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inte - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare Vai su X

Serie A, Sassuolo-Pisa LIVE alle 20.45 - Sassuolo e Pisa chiudono la 12ª giornata della Serie A 2025/26 nel posticipo del monday night. calciomercato.com scrive

Sassuolo-Pisa: orario, formazioni ufficiali e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A - 45 a Reggio Emilia e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. Da tuttosport.com

Sassuolo-Pisa LIVE 0-0 - Sassuolo e Pisa chiudono la 12ª giornata della Serie A 2025/26 nel posticipo del monday night. Come scrive msn.com