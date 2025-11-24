LIVE Mondiale U17 alle 14.30 Italia-Austria vale la finale | Favo con Reggiani e Campaniello

Gazzetta.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’Aspire Zone di Al Rayyan (Doha), gli azzurrini vanno a caccia di un traguardo storico: l'eventuale finale contro i pari età di Brasile o Portogallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live mondiale u17 alle 1430 italia austria vale la finale favo con reggiani e campaniello

© Gazzetta.it - LIVE Mondiale U17, alle 14.30 Italia-Austria vale la finale: Favo con Reggiani e Campaniello

Approfondisci con queste news

live mondiale u17 1430LIVE Mondiale U17, alle 14.30 Italia-Austria vale la finale: Favo con Reggiani e Campaniello - Nell’Aspire Zone di Al Rayyan (Doha), gli azzurrini vanno a caccia di un traguardo storico: l'eventuale finale contro i pari età di Brasile o Portogallo ... Come scrive gazzetta.it

live mondiale u17 1430Italia-Austria: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming il Mondiale U17 - Gli azzurrini di Massimiliano Favo cercheranno di scrivere la storia: tra loro e la finale una vecchia conoscenza ... Si legge su tuttosport.com

live mondiale u17 1430Mondiali U17, Italia-Austria: le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Austria: le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ... Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Mondiale U17 1430