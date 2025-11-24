CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:53 Non sarà facile contro la sorprendente Polonia, che condivide con l’Italia la seconda posizione alle spalle della Scozia in compagnia inoltre di Svizzera e Svezia. 18:48 Stamane è arriva la preziosa vittoria contro i campioni in carica della Germania, ormai vicini all’eliminazione. Il team Retornaz ha riscattato l’imprevisto passo falso di ieri sera quando hanno ceduto all’extra end alla Cechia. 18:43 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Polonia, sfida valida per la quinta giornata del girone unico degli Europei di curling maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Polonia, Europei curling 2025 in DIRETTA: si inizia alle 19.00