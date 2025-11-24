LIVE Italia-Polonia 9-6 Europei curling 2025 in DIRETTA | gli azzurri fortificano la seconda posizione
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:37 Finisce qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 21:37 Domani l’Italia potrebbe certificare l’approdo alle semifinali. Al mattino la sfida sulla carta agevole contro la Danimarca. 21:36 Giornata proficua per il team Retornaz, che ottiene due vittorie superando Germania e Polonia. Italia che fortifica la seconda posizione alle spalle della Scozia a punteggio pieno. ITALIA-POLONIA 9-6 21:34 Punto polacco, ma arriva la stretta di mano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dall’8 al 14 dicembre 2025, Italia, Ungheria, Giappone, Estonia, Polonia e Lituania si contenderanno il titolo nel Mondiale Under 20 - facebook.com Vai su Facebook
CopConnection, focus sul blocco Italia-Polonia nella roadmap europea di uscita dalle fonti fossili. Vai su X
LIVE Polonia-Italia 2-1, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: rimonta beffarda dei polacchi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:03 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Polonia- Scrive oasport.it
Qualificazioni Europei Under 21 2027 - LIVE! Polonia-Italia: diretta scritta, risultato in tempo reale, statistiche, marcatori, tutte le info utili - Italia: risultato in tempo reale, diretta scritta, statistiche, marcatori, tutte le informazioni utili. Secondo eurosport.it
LIVE Italia-Germania 9-7, Europei curling 2025 in DIRETTA: vittoria fondamentale per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia- oasport.it scrive