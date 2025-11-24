LIVE Italia-Polonia 5-5 Europei curling 2025 in DIRETTA | mano rubata dai polacchi nel sesto end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:50 Torniamo ad avere a disposizione l’ultimo tiro. SETTIMO END 20:46 Mano rubata da un punto per la Polonia. Retornaz manca la promotion-take out con l’auto-bocciata che non si concretizza lasciando a punto la pietra avversaria. 5-5 dopo sei end. 20:43 Tocca agli skip. Una stone polacca a punto con Retornaz che dovrà metterci del suo. 20:41 Sbaglia anche Arman. Non possiamo attaccare ma a questo punto dobbiamo badare alla sostanza. 20:39 Manca la doppia bocciata Arman, con una stone polacca che resta nel cuore della casa. 20:37 Italia che potrà far leva sull’ultimo tiro a disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
