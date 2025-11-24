LIVE Italia-Polonia 5-4 Europei curling 2025 in DIRETTA | punto polacco nel quinto end

Oasport.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:28 Non sbaglia Stych, che appoggia l’ultima stone polacca docilmente su quella italiana posizionandola proprio al centro. Punto Polonia, ma Italia avanti 5-4 a metà gara. 20:26 Retornaz sceglie di aprire il gioco costringendo l’avversario a marcare un punto. 20:24 Gran giocata di Stych, che riesce a introdurre una pietra polacca tra le azzurre diminuendo ad uno l’ipotetico passivo quando manca l’ultimo tiro degli skip. 20:21 Domin elimina le due guardie ma restano tre le stone azzurre a punto. 20:18 Azzurri che provano a mettere pressione agli avversari posizionando due stone a punto e due guardie. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia polonia 5 4 europei curling 2025 in diretta punto polacco nel quinto end

© Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 5-4, Europei curling 2025 in DIRETTA: punto polacco nel quinto end

Approfondisci con queste news

LIVE Italia-Polonia, Europei curling 2025 in DIRETTA: sfida da non fallire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia- oasport.it scrive

LIVE Polonia-Italia 2-1, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: rimonta beffarda dei polacchi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:03 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Polonia- Da oasport.it

live italia polonia 5Qualificazioni Europei Under 21 2027 - LIVE! Polonia-Italia: diretta scritta, risultato in tempo reale, statistiche, marcatori, tutte le info utili - Italia: risultato in tempo reale, diretta scritta, statistiche, marcatori, tutte le informazioni utili. Come scrive eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Polonia 5