LIVE Italia-Polonia 5-3 Europei curling 2025 in DIRETTA | due punti azzurri nel quarto end

QUINTO END 20:10 Tutto facile per Joel, che piazza il comodo drow e firma i due punti. Italia-Polonia 5-3 dopo quattro end. 20:08 Liscio totale di Stych con l'ultimo tiro. Retornaz può siglare due importanti punti. 20:05 Tocca agli skip. Una pietra italiana a punto. 20:03 Ottima giocata di Mosaner, che boccia la stone avversaria e nasconde la pietra italiana dietro una guardia. 20:02 Non sbaglia invece Cieminski, che spazza via due pietre italiane. Al momento c'è la stone polacca a punto e null'altro. 20:01 Arriva invece l'errore di Arman, che manca una fattibile bocciata di promozione eliminando solo la guardia avversaria e non la stone nella casa.

