LIVE Italia-Polonia 5-3 Europei curling 2025 in DIRETTA | due punti azzurri nel quarto end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUINTO END 20:10 Tutto facile per Joel, che piazza il comodo drow e firma i due punti. Italia-Polonia 5-3 dopo quattro end. 20:08 Liscio totale di Stych con l’ultimo tiro. Retornaz può siglare due importanti punti. 20:05 Tocca agli skip. Una pietra italiana a punto. 20:03 Ottima giocata di Mosaner, che boccia la stone avversaria e nasconde la pietra italiana dietro una guardia. 20:02 Non sbaglia invece Cieminski, che spazza via due pietre italiane. Al momento c’è la stone polacca a punto e null’altro. 20:01 Arriva invece l’errore di Arman, che manca una fattibile bocciata di promozione eliminando solo la guardia avversaria e non la stone nella casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dall’8 al 14 dicembre 2025, Italia, Ungheria, Giappone, Estonia, Polonia e Lituania si contenderanno il titolo nel Mondiale Under 20 - facebook.com Vai su Facebook
CopConnection, focus sul blocco Italia-Polonia nella roadmap europea di uscita dalle fonti fossili. Vai su X
LIVE Italia-Polonia, Europei curling 2025 in DIRETTA: sfida da non fallire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia- Da oasport.it
LIVE Polonia-Italia 2-1, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: rimonta beffarda dei polacchi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:03 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Polonia- Riporta oasport.it
Qualificazioni Europei Under 21 2027 - LIVE! Polonia-Italia: diretta scritta, risultato in tempo reale, statistiche, marcatori, tutte le info utili - Italia: risultato in tempo reale, diretta scritta, statistiche, marcatori, tutte le informazioni utili. Da eurosport.it