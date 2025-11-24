LIVE Italia-Polonia 3-3 Europei curling 2025 in DIRETTA | parità dopo tre end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:03 Ottima giocata di Mosaner, che boccia la stone avversaria e nasconde la pietra italiana dietro una guardia. 20:02 Non sbaglia invece Cieminski, che spazza via due pietre italiane. Al momento c’è la stone polacca a punto e null’altro. 20:01 Arriva invece l’errore di Arman, che manca una fattibile bocciata di promozione eliminando solo la guardia avversaria e non la stone nella casa. 19:59 Siamo nel corso del quarto end. Italia che tornerà ad usufruire dell’ultimo tiro, bisogna dare una prima spallata al match. QUARTO END 19:54 Stavolta lo skip polacco non sbaglia, ma gli azzurri lo costringono a marcare un punto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 3-3, Europei curling 2025 in DIRETTA: parità dopo tre end

