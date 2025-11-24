LIVE Italia-Polonia 3-2 Europei curling 2025 in DIRETTA | tre punti azzurri nel secondo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:45 Non riesce la doppia bocciata a Cieminski, con una stone italiana che resta in casa. 19:43 Azzurri che devono trovare una contromisura al gioco aggressivo degli avversari. 19:40 Si riparte con la Polonia che avrà a disposizione l'ultimo tiro. TERZO END 19:35 Non può nulla Stych, arrivano tre punti italiani! Italia-Polonia 3-2 dopo due end. 19:33 Anche Stych si limita ad una bocciata singola. Possiamo giocare per i tre punti. 19:32 Sbaglia invece Domin, che elimina solo una stone italiana distanziando le altre due in casa. 19:31 Doppia bocciata splendida anche di Mosaner.

