LIVE Italia-Polonia 0-2 Europei curling 2025 in DIRETTA | due punti polacchi nel primo end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:23 Azzurri costretti a sbloccarsi dopo la partenza aggressiva dei polacchi. SECONDO END 19:20 Non sbaglia Stych. 2-0 Polonia dopo il primo end. 19:18 Lo skip azzurro non può far altro che bocciare una delle due stone avversarie a punto. Stych ha a disposizione un comodo draw per siglare i due punti. 19:16 Gran draw di Stych. Retornaz deve inventarsi qualcosa con l’ultimo tiro. 19:14 Tocca agli skip con tre sassi polacchi a punto. 19:13 Errore di Mosaner, la cui bocciata di promozione manca una delle stone avversarie. 19:13 Doppia bocciata solida di Domin. 🔗 Leggi su Oasport.it
