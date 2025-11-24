LIVE Italia-Germania 9-7 Europei curling 2025 in DIRETTA | vittoria fondamentale per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:50 E’ arrivato il riscatto dopo la sconfitta di ieri sera. Azzurri che raggiungono in classifica al secondo posto la Polonia, e sfideranno i polacchi nel match di stasera alle 19.00. Scozia a punteggio pieno con 4 vittorie e 0 KO. ITALIA-GERMANIA 9-7 13:48 SIIII! Giocata riuscita e 2 punti italiani! Sospiro di sollievo e terza vittoria nel round robin. 13:47 Muskatewitz copre per bene il punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

