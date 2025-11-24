LIVE Italia-Germania 9-7 Europei curling 2025 in DIRETTA | vittoria fondamentale per gli azzurri

Oasport.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:50 E’ arrivato il riscatto dopo la sconfitta di ieri sera. Azzurri che raggiungono in classifica al secondo posto la Polonia, e sfideranno i polacchi nel match di stasera alle 19.00. Scozia a punteggio pieno con 4 vittorie e 0 KO. ITALIA-GERMANIA 9-7 13:48 SIIII! Giocata riuscita e 2 punti italiani! Sospiro di sollievo e terza vittoria nel round robin. 13:47 Muskatewitz copre per bene il punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia germania 9 7 europei curling 2025 in diretta vittoria fondamentale per gli azzurri

© Oasport.it - LIVE Italia-Germania 9-7, Europei curling 2025 in DIRETTA: vittoria fondamentale per gli azzurri

Altre letture consigliate

live italia germania 9LIVE Italia-Cechia 8-9, Europei curling 2025 in DIRETTA: azzurri sconfitti all’extra end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Lo riporta oasport.it

LIVE Italia-Norvegia 2-9, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: azzurre travolte, semifinali lontanissime - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Riporta oasport.it

DIRETTA/ Germania Italia Under 20 (risultato 0-0) video streaming tv: la partita comincia! (9 settembre 2025) - Classico affascinante ad ogni livello, ci avviciniamo alla diretta Germania Italia U20 dando adesso uno sguardo ai precedenti tra le due Nazionali Under 20. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Germania 9