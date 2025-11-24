LIVE Italia-Germania 5-3 Europei curling 2025 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel sesto end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SETTIMO END 12:40 Ed arrivano i due punti azzurri! Italia-Germania 5-3 dopo il sesto end. 12:38 Doppia bocciata di Muskatewitz, che evita grossi guai. Possiamo giocare per i due punti. 12:37 Bene Mosaner. Bocciata effettuata e tre pietre italiane a punto distanziate l’una dall’altra. Tocca agli skip. 12:36 Non riesce la doppia bocciata a Kapp. Possiamo bocciare la stone tedesca e rimanere con tre sassi in casa. 12:34 Ultime 4 stone dell’end. Kapp effettua una buona giocata posizionando la stone tedesca a punto nel centro della casa. 12:32 Leggerezza del second tedesco, che non rilascia il sasso prima della linea di competenza bruciando il tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Agli #Internazionali di #Tennis di #Bergamo sarà una #finale #Italia-#Germania. A contendersi il 20° #Trofeo FAIP-Perrel uno splendido #FrancescoMaestrelli, che si è imposto a Justin Engel, e Marko Topo che ha bloccato l’ascesa di Stefano Travaglia con un - facebook.com Vai su Facebook
Agli #Internazionali di #Tennis di #Bergamo sarà una #finale #Italia- #Germania. I dettagli su #zonamistamagazine Vai su X
LIVE Italia-Germania, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri affrontano i campioni in carica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia- oasport.it scrive