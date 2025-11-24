LIVE Italia-Germania 3-3 Europei curling 2025 in DIRETTA | parità a metà gara
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:22 Non può sbagliare Muskatewitz. Italia-Germania 3-3 a metà gara. 12:21 Peccato. Retornaz è costretto a giocare una difficile doppia bocciata e per pochi cm il sasso tedesco resta a punto. Arriveranno due punti per la Germania. 12:20 Giocata perfetta di Muskatewitz, che passa tra le due guardie a nasconde la pietra tedesca. 12:19 Stessa giocata anche per Retornaz, con il medesimo esito. 12:17 Gran giocata di Kapp, che riesce ad infilare la stone tra due guardie e bocciare il punto azzurro. 12:16 Tripla bocciata parzialmente a segno per Kapp, che elimina una guardia ed una pietra italiana a punto. 🔗 Leggi su Oasport.it
