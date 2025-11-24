LIVE Italia-Germania 3-1 Europei curling 2025 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel quarto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:16 Tripla bocciata parzialmente a segno per Kapp, che elimina una guardia ed una pietra italiana a punto. 12:14 Azzurri d’assalto che piazzano due stone in casa e due guardie mettendo pressione agli avversari. 12:11 Inizia il quinto end. Germania che tornerà ad avere a disposizione l’ultima pietra. QUINTO END 12:06 Bravissimo Joel Retornaz! Hit and roll rischioso e meraviglioso con l’ultima stone italiana che si appoggia ad una laterale e si accomoda proprio al centro accanto all’altro punto azzurro. Arrivano 2 punti con l’Italia che si porta sul 3-1 dopo il quarto end. 🔗 Leggi su Oasport.it

