LIVE Italia-Austria 0-0 Mondiali calcio U17 in DIRETTA | Elimoghale parte titolare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Inacio e Elimoghale agiranno dietro Campaniello in fase offensiva. 13.45 Ecco le formazioni ufficiali: Austria U17: Hofmann, Moser, Markovic, Pokorny, Posch, Savic, Weinhardt, Feldinger, Werner, Jozepovic, Deshinksu Italia U17: Idrissa, Steffanoni, De Paoli, Longoni, Reggiani, Prisco, Luongo, Elimoghale, Campaniello, Inacio, Mambuku 13.44 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Italia-Austria U17. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Austria, Mondiali calcio U17 in DIRETTA, gli azzurrini sognano la finale. L’Italia sfida l’Austria nella semifinale dei Mondiali Under 17 di calcio, il match si svolgerà all’Aspire Zone di Al Rayyan (Qatar). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Austria 0-0, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: Elimoghale parte titolare!

