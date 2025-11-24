La produzione del remake in live-action di Moana sta suscitando grande interesse, in particolare per le aspettative legate alla colonna sonora e alla partecipazione di figure di spicco come Lin-Manuel Miranda. Questo articolo analizza gli aspetti principali della trasposizione, evidenziando le novità salienti e i protagonisti coinvolti nel progetto, anche in relazione al suo successo al box office e alle differenze rispetto al film originale. le aspettative e il successo al box office di Moana 2. Moana 2 è stato distribuito durante il weekend di festa del Ringraziamento nel 2024, registrando risultati finanziari superiori rispetto alla prima versione, con un incasso mondiale di oltre $1,059 miliardi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Live-action moana: lin-manuel miranda riporta la magia musicale dell’originale