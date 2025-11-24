L’Italia vince la terza Davis e incanta Bologna

Un'impresa storica che unisce tecnica, cuore e generazioni. Matteo Berrettini apre la serata con colpi decisi e cuore immenso. L'Italia del tennis centra un'impresa storica conquistando la terza Coppa Davis consecutiva, una vittoria che pochi sport riescono a raggiungere. A Bologna, la Super Tennis Arena diventa il palcoscenico di una festa unica quando Matteo Berrettini entra in campo e apre la serata con un match magistrale. Ogni suo colpo mostra misurazione, precisione e determinazione, soprattutto nei momenti cruciali contro Pablo Carreno Busta, sostenendo la squadra e mantenendo un percorso netto dagli ottavi fino alla finale.

