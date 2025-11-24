L’Italia vince la Coppa Davis 2025 e segna una giornata storica anche per SuperTennis

Il terzo trionfo consecutivo dell’Italia in Coppa Davis (il quarto complessivo) di domenica 23 novembre 2025 è un successo anche per gli ascolti di SuperTennis. La giornata della finale vinta dall’Italia sulla Spagna è stata la 3ª più vista nella storia del canale per ascolto medio e contatti dopo le ultime due finali dello Us . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - L’Italia vince la Coppa Davis 2025 e segna una giornata storica anche per SuperTennis

