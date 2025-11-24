L' Italia inizia la settimana nella morsa del maltempo

AGI - Una nuova perturbazione nella giornata di oggi raggiungerà il nostro Paese, caratterizzata da intense correnti di aria umida e temperata, favorirà precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche, in particolar modo sui settori tirrenici, le due isole maggiori e parte del nord Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, i l Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Italia inizia la settimana nella morsa del maltempo

Scopri altri approfondimenti

Italia-Spagna, la finale di Coppa Davis: si inizia con Berrettini vs Carreno Busta - facebook.com Vai su Facebook

Allerta Meteo, il Vortice Polare piomba sull'Italia: inizia la grande nevicata della Sardegna, domani si estenderà al Centro e al Sud | LIVE Vai su X

Italia nella morsa del maltempo: danni a Genova, Massa, Carrara e in Friuli - L'Italia inizia la settimana contando i danni dovuti a un'ondata di maltempo che ha colpito e sta interessando alcune province italiane. Si legge su msn.com

Italia nella morsa del primo vero freddo: svolta meteo, maltempo e gelo in arrivo. Centro sotto osservazione - Tempo di lettura 3 minutiClicca e condividi l'articoloL’autunno mite che ha caratterizzato gran parte delle ultime settimane sta per essere archiviato. Come scrive osservatoreitalia.eu

Temporali, freddo e neve in arrivo: l'Italia nella morsa del maltempo. «Rischio eventi estremi» - L'Italia sta per affrontare la settimana della svolta, un vero e proprio «kick- msn.com scrive