Liste d' attesa Report querelata dalla Regione Campania
"Come annunciato, è stato dato mandato all'Ufficio legale della Regione di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai 3 "Report", per il servizio relativo alle "liste d'attesa" mandato in onda nella puntata di domenica 23 novembre 2025. Siamo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sanità sotto esame: liste d’attesa e numeri che le Regioni non mostrano Per combattere le inefficienze che causano lunghe liste di attesa per visite mediche ed esami, il ministro Schillaci ha iniziato a raccogliere i dati di tutte le ASL italiane in modo da stanare - facebook.com Vai su Facebook
Sanità sotto esame: liste d’attesa e numeri che le Regioni non mostrano Rivedi "Miracolo italiano": Vai su X
Liste d'attesa, Report boccia Parma. «Pazienti fantasma e agende chiuse» - Per combattere le inefficienze il ministro Schillaci ha iniziato a raccogliere i dati ... gazzettadiparma.it scrive
Regione Campania querela Report per il servizio sulle liste d'attesa nella sanità a elezioni in corso - Regione Campania querela Report dopo la puntata del 23 novembre Miracolo Italiano dedicata alla sanità. Scrive virgilio.it
Liste di attesa in Campania, la Regione dopo il servizio di Report: «Querela per diffamazione» - «Come annunciato, è stato dato mandato all'Ufficio legale della Regione di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai ... Da msn.com