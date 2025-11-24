Un disegno di legge per fermare l’ antisemitismo dilagante in scuole, università e web. Lo ha presentato Graziano Delrio, senatore Pd, per limitare quello che sta diventando “un cancro, un seme di male che non va sottovalutato”. E bisogna iniziare dal web: “Servono regole e vigilanza”. Un tema che torna a scuotere coscienze e città dopo gli ennesimi scontri violenti a Bologna, quando venerdì una parte dei manifestanti ha messo a ferro e fuoco il centro storico in segno di protesta contro lo svolgimento della partita della Virtus con il Maccabi, squadra di Tel Aviv. “Le manifestazioni sportive, così come quelle culturali, devono essere sempre garantite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’iniziativa di Graziano Delrio: “Un disegno di legge contro l’antisemitismo”