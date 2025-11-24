L’iniziativa di Graziano Delrio | Un disegno di legge contro l’antisemitismo
Un disegno di legge per fermare l’ antisemitismo dilagante in scuole, università e web. Lo ha presentato Graziano Delrio, senatore Pd, per limitare quello che sta diventando “un cancro, un seme di male che non va sottovalutato”. E bisogna iniziare dal web: “Servono regole e vigilanza”. Un tema che torna a scuotere coscienze e città dopo gli ennesimi scontri violenti a Bologna, quando venerdì una parte dei manifestanti ha messo a ferro e fuoco il centro storico in segno di protesta contro lo svolgimento della partita della Virtus con il Maccabi, squadra di Tel Aviv. “Le manifestazioni sportive, così come quelle culturali, devono essere sempre garantite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
La Câmara de Comércio Italiana de São Paulo - Italcam rafforza la propria azione aprendo un ufficio a Brasilia, presso l'Ambasciata d'Italia. Graziano Messana, Presidente di Italcam, sottolinea il valore dell’iniziativa: “Se San Paolo è la capitale degli affari, è a - facebook.com Vai su Facebook
Graziano Delrio - Dl emergenze, Delrio avanti con emendamenti, non vogliamo piangere dei morti "Non facciamo ostruzionismo, ma opposizione. Lo riporta ilgiornale.it
Delrio attacca Schlein: “Meloni sa federare, il Pd guarda solo a sinistra” - Graziano Delrio, ex ministro e oggi fondatore dell’associazione Comunità democratica, lancia un avvertimento al centrosinistra e in particolare al Partito democratico guidato da Elly Schlein. Secondo blitzquotidiano.it
Disegno di legge Delrio, emendamenti presentati dall’Anci - “Semplificare la fase transitoria di istituzione delle città metropolitane, nel periodo che andrà dal prossimo giugno al prossimo ottobre, quando con la cessazione delle province inizierà la effettiva ... Si legge su diritto.it