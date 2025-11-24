L’impiegato Deluso… in Australia! Il nuovo romanzo di Giovanni De Liso

L’impiegato Deluso. in Australia! Appuntamento sabato 29 al Circolo Canottieri per la presentazione del nuovo romanzo di Giovanni De Liso Dopo il suo libro d’esordio (L’impiegato Deluso, Homo Scrivens) arriva finalmente il secondo romanzo di Giovanni De Liso, ‘L’impiegato Deluso. in Australia‘ (Graus Edizioni), dedicato anche in questo caso alle vicende del protagonista, l’impiegato Giampiero . L'articolo L’impiegato Deluso. in Australia! Il nuovo romanzo di Giovanni De Liso proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it

