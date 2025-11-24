L’impegno del governo per la libertà religiosa nel mondo | Mantovano incontra il vescovo del Burkina Faso
Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha incontrato monsignor Theophile Narè, vescovo di Kaya e amministratore apostolico della diocesi di Dori, in Burkina Faso. All’incontro erano presenti anche il presidente di Aiuto alla Chiesa che Soffre – Italia, Sandra Sarti, e il direttore della Fondazione, Massimiliano Tubani. Nel corso del colloquio, monsignor Narè ha ricordato la situazione in cui vive il popolo intero e in particolare le comunità cristiane in Burkina Faso, dove da circa 10 anni si registrano numerosi attacchi e violenze ad opera di gruppi terroristici di matrice islamista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
