Liliana Resinovich la rivelazione dell' ex ristoratore | Lilly mi chiese due sacchi neri

Tgcom24.mediaset.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex titolare della pizzeria di via Nordio racconta un episodio avvenuto mesi prima della scomparsa della donna. Gli inquirenti confrontano i reperti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

liliana resinovich la rivelazione dell ex ristoratore lilly mi chiese due sacchi neri

© Tgcom24.mediaset.it - Liliana Resinovich, la rivelazione dell'ex ristoratore: "Lilly mi chiese due sacchi neri"

