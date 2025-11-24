Licenziamenti alla Pam cassieri minacciati con telefonate anonime Ma loro non hanno colpa

Siena, 24 novembre 2025 – Mentre il dibattito sul “ test del carrello ” continua, con i sindacati che hanno dichiarato di voler portare avanti una vertenza contro Pam Panorama almeno fino alla riassunzione dei lavoratori licenziati tramite questo ed altri tipi di ispezioni interne, dal punto vendita di Porta Siena arrivano nuove preoccupazioni. La Fisascat Cisl riferisce infatti di un clima che si starebbe facendo più teso proprio nel supermercato da cui è stato licenziato il sessantaduenne Fabio Giomi che, con il suo caso, ha dato il via alla vertenza, con episodi che, stando alla nota sindacale, andrebbero dalle intimidazioni verbali alle telefonate anonime, fino a un presunto atto vandalico ai danni di un dipendente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Licenziamenti alla Pam, cassieri minacciati con telefonate anonime. “Ma loro non hanno colpa”

