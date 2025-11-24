Libano le macerie nel sobborgo di Beirut dopo i raid di Israele | le immagini
I residenti del sobborgo meridionale della capitale del Libano Beirut, Haret Hreik, si sono svegliati tra i detriti sparsi lungo le strade colpite dall’attacco israeliano, oltre ad auto e edifici danneggiati. L’attacco nel sobborgo ha causato la morte di cinque persone e il ferimento di altre 25, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese. L’uccisione del capo di stato maggiore di Hezbollah Haytham Tabtabai è stato un chiaro avvertimento da parte di Israele al gruppo militante sostenuto dall’Iran affinché non si riarmi e ricostruisca un anno dopo l’ultima guerra. Hezbollah ha confermato la morte di Tabtabai. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel più grande campo profughi del Libano un raid israeliano colpisce un’area civile. Le versioni si contraddicono, le prove non arrivano, i soccorritori lavorano tra macerie e ostacoli. La verità, ancora una volta, rischia di rimanere sepolta sotto il fumo - facebook.com Vai su Facebook
Libano, le macerie nel sobborgo di Beirut dopo i raid di Israele: le immagini - I residenti del sobborgo meridionale della capitale del Libano Beirut, Haret Hreik, si sono svegliati tra i detriti sparsi lungo le strade colpite ... msn.com scrive
Video. Le autorità rimuovono le macerie dopo il primo attacco israeliano a Beirut da mesi - I residenti di Haret Hreik, sobborgo meridionale di Beirut, lunedì si sono svegliati tra detriti sparsi sulle strade colpite dall’attacco. Scrive it.euronews.com
Libano, Israele torna a colpire Beirut sud - La periferia sud di Beirut e' tornata sotto tensione dopo un attacco militare israeliano che ha colpito un edificio residenziale nel quartiere ... notizie.tiscali.it scrive