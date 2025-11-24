Lezioni di difesa per le donne lavoratrici nella logistica

Ilpiacenza.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prologis, leader mondiale nel settore immobiliare logistico, in collaborazione con Cbre, leader globale nei servizi e nella consulenza per il commercial real estate, lancia al Prologis Park di Piacenza “WeStand”, una campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere consapevolezza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

lezioni di difesa per le donne lavoratrici nella logistica

