Lezioni di difesa per le donne lavoratrici nella logistica
Prologis, leader mondiale nel settore immobiliare logistico, in collaborazione con Cbre, leader globale nei servizi e nella consulenza per il commercial real estate, lancia al Prologis Park di Piacenza “WeStand”, una campagna di sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere consapevolezza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Inizia ufficialmente il corso di difesa personale con @mariopanini Tutti i lunedì alle ore 20:00 a partire da Lunedi 24 Novembre. Lezioni aperte a tutti tramite pacchetti, abbonati e non. I regolari iscritti alla palestra avranno accesso ad un prezzo esclusivo. - facebook.com Vai su Facebook
Difesa femminile, boom di adesioni: al corso già iscritte 135 donne Vai su X
Lezioni di difesa personale e bacheche informative per i dipendenti Prologis - Prologis, leader mondiale nel settore immobiliare logistico, in collaborazione con CBRE, leader globale nei servizi e nella consulenza per il commercial ... Da piacenzasera.it
In difesa delle donne. “Indipendenza e sicurezza, più forti con la formazione” - Dall’educazione finanziaria alle tecniche anti violenza: i risultati all’Hotel Indigo ... msn.com scrive
Donne a lezione di autodifesa: ecco il corso - Torna anche in questa primavera il corso di difesa personale femminile, per il quale c’era molta richiesta. Si legge su ilrestodelcarlino.it