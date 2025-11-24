L’ex Verona Dawidowicz e l’incubo arabo | Le donne non possono uscire da sole e nessuno parla inglese
L’ex difensore dell’ Hellas Verona Pawel Dawidowicz aveva firmato quest’estate un contratto con l’Al Hazem, club arabo. Ma ha deciso, dopo essersi trasferito con moglie e figlio, di lasciare l’Arabia Saudita per le restrizioni imposte alle donne. Dawidowicz lascia l’Arabia Saudita per le restrizioni imposte alle donne. In un’intervista a Tuttomercatoweb, spiega: «Sono andato là da solo per il ritiro, tre settimane. Dopo è arrivata la mia famiglia: ho un bimbo piccolo e mia moglie è incinta. Era davvero troppo difficile stare lì, per diversi motivi. Quasi ogni giorno dovevo andare all’ospedale per delle visite di controllo ed era complicato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
