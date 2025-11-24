Legge anticrack Schifani | Recuperati i ritardi

Si è riunito nuovamente oggi, a Palazzo d’Orléans, il tavolo tecnico di monitoraggio sull’attuazione della legge regionale contro le dipendenze. Un appuntamento che, come stabilito dalla Presidenza della Regione, avviene con cadenza mensile e che, soprattutto, rappresenta quel presidio permanente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Legge anticrack, Schifani: "Recuperati i ritardi"

