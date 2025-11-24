Lega sopra FdI Scelta degli assessori? I patti si rispettano

24 nov 2025

Le proiezioni danno il risultato della Lega nettamente superiore a quello di Fratelli d'Italia, conclusione tutt'altro che scontata per queste elezioni regionali. Stefani ha risposto in conferenza stampa sull'ipotesi di rivedere, di conseguenza, gli accordi con Fratelli d'Italia: «Pacta sunt. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

