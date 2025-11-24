Lecco la beffa è di rigore | domina ma vince il Cittadella

Leccotoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecco, che beffa: domina, non segna e viene battuto dal dischetto. La squadra di Valente gioca bene, crea numerose occasioni da gol e limita il Cittadella, che nella ripresa scompare. Ma all'82' un fallo di mano di Zanellato concede il penalty segnato da Castelli.Tutte le foto del matchLecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

