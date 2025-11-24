Lecco la beffa è di rigore | domina ma vince il Cittadella

Lecco, che beffa: domina, non segna e viene battuto dal dischetto. La squadra di Valente gioca bene, crea numerose occasioni da gol e limita il Cittadella, che nella ripresa scompare. Ma all'82' un fallo di mano di Zanellato concede il penalty segnato da Castelli.

