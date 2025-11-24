Le ultime foto di Meghan la mostrano senza trucco | solo una coincidenza?

I continui paragoni con Pamela Anderson continuano a perseguitare Meghan Markle. Dopo le somiglianze notate lo scorso marzo tra la serie lifestyle della duchessa – With Love, Meghan (lo speciale natalizio sarà disponibile su Netflix il 3 dicembre) – e quella dell’attrice di Baywatch, uscita qualche mese prima, ora è la volta di un nuovo look che, ancora una volta, sembra ispirarsi alla Anderson. Meghan e Harry, serata romantica? No, meglio una partita di baseball (con sconfitta) X Meghan Markle in copertina ma senza trucco. In una mossa che ha fatto molto discutere a corte, la duchessa appare sulla copertina del numero di dicembre della rivista americana Harper’s Bazaar. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le ultime foto di Meghan la mostrano senza trucco: solo una coincidenza?

Argomenti simili trattati di recente

Nada Mas Oleggio. Meghan Trainor · Lips Are Movin. … Le ultime parole famose Alle ore 21:00 nuovo drop Con il codice sconto “BUGIA15” da inserire al momento del check-out, avrete il 15% di sconto+spedizione GRATIS! - facebook.com Vai su Facebook

Nel suo nuovo libro C’era una volta un regno, la giornalista si concentra sugli ultimi scandali di Andrea, di Harry e Meghan, e sul futuro rappresentato da Kate e William: «I principi di Galles leggono tutto ciò che esce sui media» Vai su X

Meghan Markle: la rivelazione del suo ex e le nuove tensioni a Hollywood - La ultime notizie su Meghan Markle continuano a far tremare Hollywood: questa volta a riaccendere il gossip è Bethenny Frankel, che ha raccontato come l’ex marito della duchessa, Trevor Engelson, reag ... Secondo msn.com

Perché le Kardashian hanno eliminato le foto con Meghan e Harry da Instagram? - A seguito delle polemiche sulla decisione dei Sussex di partecipare al compleanno di Kris Jenner, la festeggiata e Kim Kardashian hanno rimosso gli scatti insieme, ma questo non significa che la loro ... Da vanityfair.it

Le foto di Meghan Markle senza trucco, ecco come appare al naturale - Ha sorpreso di nuovo nel podcast della sua amica, The Jamie Kern Lima Show, dove si è aperta sui suoi sentimenti, sulla sua vita privata ... Come scrive dilei.it