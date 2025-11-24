Le principali tendenze capelli dell'inverno arrivano dai saloni
Quanto lavoro di ricerca e sperimentazione viene fatto in salone! Se le idee arrivano dalle sfilate e a volte dai post e dai reel dei social, è in salone che il taglio e il colore desiderati vengono realizzati. Il vostro parrucchiere si occupa di trasformare quell’ambizione stilistica in realtà. Le realtà dei saloni sono ricche di tendenze capelli. Basta osservare i book e i dossier di cui sono dotate. Ecco perché vi aiutiamo a dare uno sguardo ai principali trend capelli autunno inverno 2025. Qui sotto e nella gallery. Toni&Guy Italia: capelli vissuti e onde a cascata sposano colori caldi. Siamo tutti d’accordo che le tendenze cult della stagione arrivano dalle passerelle delle sfilate. 🔗 Leggi su Amica.it
