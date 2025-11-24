Le previsioni meteo di oggi 24 novembre ad Avellino
A Avellino oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2241m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
