Le preferenze a Venezia | Zaia mattatore bene Sambo Testa a testa in FdI

Veneziatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con poco più di 500 sezioni scrutinate, iniziano a definirsi i campioni di preferenze nella circoscrizione di Venezia. Domina Luca Zaia, che con 18.400 voti cannibalizza le preferenze della Lega, che pure sarà primo partito. Al secondo posto Monica Sambo, del Partito Democratico (5700) seguita da. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

