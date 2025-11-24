Le notizie di scienza della settimana

Internazionale.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cop30 senza un accordo, il muschio nello spazio, un nuovo antibiotico contro la tubercolosi: l’attualità scientifica, in breve. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

le notizie di scienza della settimana

© Internazionale.it - Le notizie di scienza della settimana

Leggi anche questi approfondimenti

notizie scienza settimanaCosa succede al cervello durante il Black Friday? La scienza svela perché compriamo troppo - (Adnkronos) – Alert sui cellulari, mail bombing, siti web traboccanti di reclame con in bella vista prezzi ribassati del 30- Si legge su msn.com

notizie scienza settimanaA Pechino e Hangzou la settimana Cina-Italia coordinata da Città della Scienza - Sottoscritti accordi tra università, centri di ricerca e imprese dei due paesi per dare slancio all'innovazione e costruire un futuro sostenibile ... Scrive rainews.it

notizie scienza settimanaCina. La settimana Cina-Italia prosegue a Hangzhou - Europe Talent Exchange & Innovation Cooperation Center, ha consolidato il partenariato strategico con tre forum tematici. Segnala notiziegeopolitiche.net

Cerca Video su questo argomento: Notizie Scienza Settimana