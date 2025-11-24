Le imprese italiane investono più in Spagna ma non sempre hanno successo ecco perché

Il 2024 ha segnato un record nell’espansione delle imprese italiane in Spagna: gli investimenti diretti hanno superato i 987 milioni di euro, triplicando i livelli del 2023. Dal Barometro Ccis-Afi emerge che il 71% delle aziende italiane già presenti sul territorio prevede di aumentare gli investimenti nel 2025, mentre il 95% considera la Spagna un mercato strategico. Un quadro che spinge molti imprenditori a puntare sulla Penisola Iberica. Il guaio è che troppi cadono nella trappola più banale: “Se funziona in Italia, funzionerà anche in Spagna.” Spoiler: no. “I due Paesi si somigliano, ma la cultura, i comportamenti professionali e il modo di prendere decisioni sono completamente diversi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

