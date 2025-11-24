Le Iene le anticipazioni di martedì 25 novembre
Martedì 25 novembre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “ Le Iene ”. Martedì 25 novembre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “ Le Iene ”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: Pio e Amedeo, comici irriverenti, volti popolari, ora anche registi di Oi Vita Mia, in sala dal 27 novembre. Nella puntata: La vicenda di Jeffrey Epstein torna a scuotere l’Italia con nuovi sviluppi legati alla sua rete di contatti nel nostro Paese. Nella sua rubrica, infatti, sono decine i numeri telefonici italiani. Wad ha contattato tutti i riferimenti presenti: sebbene in gran parte risultino ormai non attivi, alcuni imprenditori hanno confermato di averlo conosciuto grazie a Ghislaine Maxwell e di averlo incontrato, soprattutto a Milano, confermando la sua frequentazione tra l’alta imprenditoria e la scena sociale italiana degli anni ’90 e dei primi anni 2000. 🔗 Leggi su 361magazine.com
