Le elezioni in Veneto e la doccia fredda per il partito di Giorgia Meloni si riapre la partita per la Lombardia

Sembrava che l’appuntamento delle elezioni regionali in Veneto dovesse segnare il definitivo sorpasso di Fratelli d’Italia sulla Lega. Il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, che riesce a imporre un candidato leghista ma senza riuscire a contenere il trauma per gli elettori dell’addio a Luca Zaia. Per il partito guidato da Giorgia Meloni molti avevano i potizzato la conquista della terra del doge. Ma questo slancio non si è concretizzato: stando alla seconda proiezione di SWG sui risultati delle liste, la Lega (con Zaia capolista) raggiunge il 36,4%, mentre Fratelli d’Italia si attesta intorno al 17,5%. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Local Team. . LIVE Elezioni regionali, parlano i vincitori in Veneto e Campania: diretta video - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggio Mentana, doccia fredda a sinistra nel giorno delle Regionali: dove vola Meloni - Nello speciale TgLa7 di Enrico Mentana per le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia arriva anche il consueto sondaggio SWG del ... Da iltempo.it

Larghe intese e doccia fredda. Fratelli d'Italia: «Vince il buon governo» - ANCONA Nell’head quarter di Acquaroli, al D1 Conference Center alla Baraccola, si respirava aria di vittoria già a metà pomeriggio. corriereadriatico.it scrive

Elezioni Veneto, Manildo (Csx) a Fanpage: “Non è più la Regione di Zaia, c’è voglia di voltare pagina” - Giovanni Manildo è il candidato del campo largo alle elezioni regionali in Veneto: si vota il 23 e 24 novembre 2025. Da fanpage.it