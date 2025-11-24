Le elezioni in Veneto e la doccia fredda per il partito di Giorgia Meloni si riapre la partita per la Lombardia

Sembrava che l’appuntamento delle elezioni regionali in Veneto dovesse segnare il definitivo sorpasso di Fratelli d’Italia sulla Lega. Il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, che riesce a imporre un candidato leghista ma senza riuscire a contenere il trauma per gli elettori dell’addio a Luca Zaia. Per il partito guidato da Giorgia Meloni molti avevano i potizzato la conquista della terra del doge. Ma questo slancio non si è concretizzato: stando alla seconda proiezione di SWG sui risultati delle liste, la Lega (con Zaia capolista) raggiunge il 36,4%, mentre Fratelli d’Italia si attesta intorno al 17,5%. 🔗 Leggi su Open.online

