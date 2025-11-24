Le doppie vite di Pio Esposito e Allegri | uno predestinato e l’altro brocco per giornalisti e social La realtà è un po’ diversa

Le doppie vite di Allegri e Pio Esposito: predestinato e brocco per giornalisti e social. La realtà è l’esatto o Se il derby l’avessero giocato i social, le fanpage e certa stampa che impasta opinioni come fossero brioche, oggi parleremmo di un film hollywoodiano. La sceneggiatura c’era: mancava solo la realtà, quel piccolo fastidio che rovina sempre i finali programmati. Nel multiverso mediatico l’Inter avrebbe vinto con la solita doppietta del “sempre decisivo” Lautaro Martínez e con un eurogol di Pio Esposito, rigorosamente al 90’+qualcosa, con telecamere che tremano e telecronisti che piangono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Le doppie vite di Pio Esposito e Allegri: uno predestinato e l’altro brocco per giornalisti e social. La realtà è un po’ diversa

