Le congratulazioni del presidente di Confagricoltura Veneto

Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, Presidente di Confagricoltura Veneto: «Rivolgo al presidente Alberto Stefani le mie congratulazioni e un sincero augurio di buon lavoro. Il nuovo mandato si apre in un momento di evoluzione profonda per l’agricoltura veneta e le sue oltre 60mila imprese, che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

