Le case d’auto non hanno idea di chi siano i loro consumatori

L’analista Pierluigi Del Viscovo: «A furia di dialogare con la politica, i grandi gruppi si sono illusi di convincere sull’elettrica i clienti. I quali, però, pensano a traffico e parcheggi, non all’inquinamento». 🔗 Leggi su Laverita.info

