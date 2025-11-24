Le Brigate del Lavoro della Flai Cgil nel Reggino per contrastare caporalato e sfruttamento

Le Brigate del lavoro della Flai Cgil nazionale e Calabria batteranno le campagne della Piana di Gioia Tauro, e non solo, per incontrare lavoratrici e lavoratori agricoli che ogni anno raggiungono questi territori per la raccolta delle olive e degli agrumi.L'iniziativa, che si terrà dal 24 al 28. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Le Brigate del Lavoro della Flai Cgil nel Reggino per contrastare caporalato e sfruttamento

