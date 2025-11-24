Lazio Romagnoli ammette | Non è facile giocare in uno stadio vuoto Roma prima? Non mi interessa

Il difensore biancoceleste risponde sul momento della squadra di Sarri e sul rinnovo, poi non si sbilancia sul derby a distanza con la Roma C’è anche Alessio Romagnoli tra i premiati di prestigio della 42esima edizione del Beppe Viola, riconoscimento alla cultura sportiva intitolato allo storico giornalista. Per il numero 13 della Lazio è stata l’occasione anche per fare un punto sulla situazione biancoceleste dopo la vittoria con il Lecce: “Abbiamo fatto una buonissima partita non era facile e magari dovevamo chiuderla prima, rischi che te la porti fino alla fine e che non porti a casa la vittoria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio, Romagnoli ammette: “Non è facile giocare in uno stadio vuoto. Roma prima? Non mi interessa”

Scopri altri approfondimenti

radiosei. . Premio Beppe Viola, Alessio Romagnoli dal Salone d’Onore del Coni: “Contenti del nostro processo di crescita, dobbiamo proseguire così. La Lazio è un club che deve cercare di puntare alla Champions. Obiettivo tanto difficile, ma deve essere quel - facebook.com Vai su Facebook

#Lazio-Cremonese, la moviola: Basic prezioso, Romagnoli una sicurezza Vai su X

Lazio, ecco Romagnoli: prova generale in vista del derby - Ha lavorato con intensità in queste settimane, sfruttando gli allenamenti per mantenere la condizione e per farsi trovare pronto al momento del rientro. Scrive corrieredellosport.it

Romagnoli torna e rivuole la Lazio - Costretto a restare fermo per squalifica contro Como e Verona, col Sassuolo ... Secondo ilmessaggero.it

Verso Lazio-Roma, Romagnoli: "Il derby è la gara dell'anno, saremo pronti" - Il derby è la nostra gara più importante dell'anno: saremo pronti. m.tuttomercatoweb.com scrive