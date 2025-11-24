Lavoro nei campi | la Puglia prima in Italia Crescono i mestieri dell’agricoltura 4.0

La Puglia si conferma la regione con il più alto numero di lavoratori dipendenti in agricoltura: 151.858 addetti, pari al 15% del totale nazionale, secondo i dati dell’Osservatorio Inps elaborati da Coldiretti Puglia. Una forza lavoro imponente, leggermente in calo rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Lavoro nei campi: la Puglia prima in Italia. Crescono i mestieri dell’agricoltura 4.0

