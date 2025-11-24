Lautaro derby amaro | un palo sfiorato poi la sostituzione che sorprende San Siro

Il Derby della Madonnina doveva essere, nelle attese, la notte di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro arrivava alla sfida con la responsabilità di guidare l’Inter in un momento cruciale del campionato. E invece, la sua partita si è conclusa dopo appena 65 minuti: non a causa di un problema fisico, ma per una decisione tecnica di Cristian Chivu, che ha scelto di richiamarlo in panchina per inserire Ange-Yoan Bonny, al debutto nella stracittadina. Una scelta destinata a far discutere, soprattutto perché maturata in una partita che Lautaro aveva iniziato con intensità e che, nel suo momento migliore, aveva sfiorato il gol dell’1-0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

