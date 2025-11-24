Lautaro derby amaro | un palo sfiorato poi la sostituzione che sorprende San Siro
Il Derby della Madonnina doveva essere, nelle attese, la notte di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro arrivava alla sfida con la responsabilità di guidare l’Inter in un momento cruciale del campionato. E invece, la sua partita si è conclusa dopo appena 65 minuti: non a causa di un problema fisico, ma per una decisione tecnica di Cristian Chivu, che ha scelto di richiamarlo in panchina per inserire Ange-Yoan Bonny, al debutto nella stracittadina. Una scelta destinata a far discutere, soprattutto perché maturata in una partita che Lautaro aveva iniziato con intensità e che, nel suo momento migliore, aveva sfiorato il gol dell’1-0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Gomito alto di Lautaro sul volto di Gabbia, che resta a terra diversi minuti: solo fallo e nessuna sanzione per il nerazzurro Sette minuti dall'inizio del match e abbiamo subito la prima polemica del derby #InterMilan #Lautaro #DerbyMilan - facebook.com Vai su Facebook
Il derby di Sandro Mazzola: “Io e Lautaro in coppia saremmo stati perfetti. Se mi supera nel numero di gol sono contento” Vai su X
È la Juve... di Conte - La Juventus vince il derby d'Italia con un colpo da biliardo di Conceiçao che castiga i troppi errori dell'Inter, colpevole di sprecare tantissimo a partire dalle svirgolate del suo capitano, Lautaro ... ilgiornale.it scrive
Inter, Lautaro ancora a secco contro la Juventus: Derby d'Italia amaro per l'argentino - L'attaccante argentino non ha brillato nel Derby d'Italia, conquistato dalla Vecchia Signora che è stata trascinata da Francisco ... Come scrive tuttomercatoweb.com
Lautaro, record amaro: ecco cosa ha detto il capitano dell'Inter - Archiviata la 68esima edizione del Pallone d'Oro, proseguono le polemiche relative alla scelta del vincitore incoronato dalla rivista sportiva francese France Football: al coro di proteste si è ... ilgiornale.it scrive