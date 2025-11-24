Il Derby della Madonnina doveva essere, nelle attese, la notte di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro arrivava alla sfida con la responsabilità di guidare l’Inter in un momento cruciale del campionato. E invece, la sua partita si è conclusa dopo appena 65 minuti: non a causa di un problema fisico, ma per una decisione tecnica di Cristian Chivu, che ha scelto di richiamarlo in panchina per inserire Ange-Yoan Bonny, al debutto nella stracittadina. Una scelta destinata a far discutere, soprattutto perché maturata in una partita che Lautaro aveva iniziato con intensità e che, nel suo momento migliore, aveva sfiorato il gol dell’1-0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Lautaro, derby amaro: un palo sfiorato, poi la sostituzione che sorprende San Siro