Latina città universitaria e farmaceutica ecco il protocollo d' intesa

Latinatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato siglato questa mattina presso la sala dell'ex Garage Ruspi a Latina un protocollo d'intesa tra Comune, Sapienza e Unindustria per rendere formale un percorso che esiste già, quello di creare un dialogo tra studenti e aziende farmaceutiche. L'obiettivo è rendere Latina un vero polo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

