L’aspirante truffatrice ha solo 15 anni sventato il raggiro a un anziano

Siena, 24 novembre 2025 – La prontezza di riflessi dei propri familiari, i suoi stessi dubbi che hanno rallentato le operazioni dei malviventi, il rapido intervento degli agenti della Polizia di Stato. Così nella tarda mattinata di sabato è stata sventata una truffa ai danni di un anziano residente nel centro storico di Siena, con il fermo di una minorenne (una quindicenne arrivata da fuori, a quanto emerso sul momento) che aveva il compito di sottrarre gli ori all’uomo, con la purtroppo ormai consueta truffa dei finti carabinieri. Il trucco. Punto di partenza una telefonata, come racconta la figlia: “Gli hanno detto che erano carabinieri e che avrebbero dovuto interrogarlo subito, perché era stato compiuto un furto con scasso, anche di armi, con un’auto intestata a suo nome. 🔗 Leggi su Lanazione.it

