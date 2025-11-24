Nel dibattito sul corretto utilizzo degli smartphone, una domanda ricorrente riguarda l’impatto di lasciare il telefono sempre in carica. Alla luce delle ultime evoluzioni tecnologiche e delle indicazioni ufficiali di Apple, Samsung e Google, emerge un quadro più sfumato che sfata molti miti consolidati. Lasciare lo smartphone collegato al caricabatterie una volta raggiunto il 100% di carica non provoca più danni come un tempo. I dispositivi moderni, infatti, sono dotati di sistemi intelligenti che interrompono l’erogazione di energia non appena la batteria è completamente carica. Questo significa che il timore di un sovraccarico, un tempo fondato, oggi è superato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lasciare il telefono sempre in carica rovina la batteria? cosa dicono Apple, Samsung e Google