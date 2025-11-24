L' arte di accompagnare discernere e integrare la fragilità | presentazione libro al seminario arcivescovile

Sarà presentato lunedì 24 novembre, alle ore 18, nell'aula magna mons. Vittorio Mondello del seminario arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria, il volume “L'arte di accompagnare, discernere e integrare la fragilità" del rettore, don Simone Vittorio Gatto.Il libro affronta con profondità un tema. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

