L' arte di accompagnare discernere e integrare la fragilità | presentazione libro al seminario arcivescovile

Sarà presentato lunedì 24 novembre, alle ore 18, nell'aula magna mons. Vittorio Mondello del seminario arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria, il volume “L'arte di accompagnare, discernere e integrare la fragilità" del rettore, don Simone Vittorio Gatto.Il libro affronta con profondità un tema. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "L'arte di accompagnare, discernere e integrare la fragilità": presentazione libro al seminario arcivescovile

News recenti che potrebbero piacerti

La IH è andata alla mostra “Carta” e ha svolto un laboratorio di modellistica e confezione proposto dalla Fondazione Sella con l’Accademia Unidee. Ad accompagnare la classe il professor Giovanni Galuppi. @arte.attiva @fondazionesella @accademiaunidee - facebook.com Vai su Facebook

Reggio Calabria, la presentazione del libro di don Gatto “L’arte di accompagnare, discernere e integrare la fragilità” - Vittorio Mondello” – Seminario Arcivescovile “Pio XI”, Reggio Calabria, si terrà la presentazione del libro “L’arte di accompagnare, disc ... Si legge su strettoweb.com

Papa Francesco: Gallo (Forum famiglie Puglia), “ci ha ricordato che la tenerezza è forza e che educare significa ‘accompagnare, discernere e integrare’” - Il Forum delle associazioni familiari di Puglia si unisce al profondo cordoglio della Chiesa e dell’intera umanità per la scomparsa di Papa Francesco, padre e guida spirituale capace di toccare il ... Come scrive agensir.it

Papa Francesco: “accogliere, discernere e accompagnare il cammino vocazionale delle giovani generazioni” - È l’invito del Papa nel messaggio per la Giornata mondiale delle vocazioni, che si celebra l’11 maggio sul tema: ... Segnala agensir.it